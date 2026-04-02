45% подмосковных домов перешли на систему электронных собраний собственников

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области продолжается массовый переход на цифровой формат принятия решений. Такой регламент управления уже закреплён для 45% многоквартирного фонда региона, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Такое решение уже приняли жильцы более чем 21 500 домов. Сейчас общие собрания собственников по переходу на цифровой формат управления проводят ещё 1900 многоквартирных домов региона. Итоги голосования подведут в ближайшее время.

«Чтобы проголосовать, собственники должны авторизоваться через портал госуслуг и перейти в ГИС ЖКХ. Голосование доступно круглосуточно со смартфона, планшета или компьютера. Жители получают возможность дистанционно, в любое время и без очных встреч участвовать в голосовании по вопросам содержания имущества, выбору управляющих организаций и утверждению тарифов», – отметили в ведомстве.