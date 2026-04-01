С начала года в Подмосковье отремонтировали свыше 1700 малых архитектурных форм
Во дворах и на общественных пространствах Московской области с начала года отремонтировали 1 714 малых архитектурных форм. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
С середины марта инспекторы ведомства проводят обходы и фиксируют замечания в специализированной системе. Цель – выявить дефекты малых архитектурных форм, нарушения содержания дворов и общественных пространств. Скамейки, ограждения и другие декоративные элементы оперативно приводят в порядок.
Самый большой объём работ выполнен в таких округах, как Раменский (168); Наро-Фоминский (118) и Красногорск (113). В Минчистоты напомнили, что сообщить о ненадлежащем содержании общественных пространств жители могут в само ведомство по ссылке.
