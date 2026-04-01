В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1700 детских площадок

01 апреля 2026, 20:20

Службы городского хозяйства Подмосковья с начала года отремонтировали 1762 детские площадки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Сейчас специалисты коммунальных служб продолжают приводить игровые комплексы в нормативное состояние после зимы. Самое большое количество ремонтных работ проведено в Раменском (141); Красногорске (126) и Балашихе (113).

«Коммунальщики восстановили игровое оборудование и малые архитектурные формы, обновили ограждения, оплётку цепей на качелях заменили карабины. Работы по обслуживанию и ремонту детских площадок в Подмосковье продолжаются. Специалисты восстанавливают резиновое покрытие, ремонтируют и заменяют повреждённые металлические, деревянные и пластиковые элементы конструкций», – пояснили в региональном Минчистоты.