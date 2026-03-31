Свыше 40 глав подмосковных управляющих организаций подтвердили свою квалификацию

31 марта 2026, 19:59

Свою квалификацию с начала года уже подтвердили более 40 руководителей управляющих организаций Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Для получения лицензии на управление многоквартирными домами на территории региона директору необходимо иметь квалификационный аттестат.

«Наличие документа у должностных лиц – необходимое условие получения лицензии управляющей организацией. А его отсутствие – основание для возбуждения дела об административном правонарушении. Для допуска к экзамену нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. Индивидуальный набор тестов состоит из 100 вопросов, на их выполнение отводят 120 минут», – рассказали в ведомстве.