4,5 тыс. единоборцев приехали в Мытищи на фестиваль «Кубок Николая Японского»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В спорткомплексе «Арена-Мытищи» торжественно открыли Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом году фестиваль пройдёт 21-24 февраля и будет посвящён 80-летию Великой Победы.
Как передаёт ТАСС, приветствие участникам направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Турнир боевых искусств, посвящённый просветителю, проводится в Подмосковье с 2011-го. За все эти годы в нём приняли участие более 45 тыс. спортсменов и 100 тыс. зрителей.
В этом году фестиваль объединит более 4,5 тыс. спортсменов более чем из 60 регионов России и семи стран зарубежья. Соревнования пройдут по 16 видам спорта.
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«Турнир проходит в особо значимый для нашей страны и церкви год, в который мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 55-летие со дня прославления святителя Николая Японского. Святой неслучайно избран небесным покровителем фестиваля. Заботясь о проповеди Евангелия среди японцев, он изучил язык, историю и культуру Страны восходящего солнца. По его инициативе в Токийской духовной семинарии преподавались японские боевые искусства, а воспитанник святителя Василий Ощепков, освоив дзюдо и вернувшись в Россию, стал основоположником национального единоборства самбо», – отметил патриарх.В рамках подготовительных мероприятий икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской православной церкви.
Турнир боевых искусств, посвящённый просветителю, проводится в Подмосковье с 2011-го. За все эти годы в нём приняли участие более 45 тыс. спортсменов и 100 тыс. зрителей.
В этом году фестиваль объединит более 4,5 тыс. спортсменов более чем из 60 регионов России и семи стран зарубежья. Соревнования пройдут по 16 видам спорта.
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Лора Луганская