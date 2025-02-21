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4,5 тыс. единоборцев приехали в Мытищи на фестиваль «Кубок Николая Японского»

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В спорткомплексе «Арена-Мытищи» торжественно открыли Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом году фестиваль пройдёт 21-24 февраля и будет посвящён 80-летию Великой Победы.
Как передаёт ТАСС, приветствие участникам направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Турнир проходит в особо значимый для нашей страны и церкви год, в который мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 55-летие со дня прославления святителя Николая Японского. Святой неслучайно избран небесным покровителем фестиваля. Заботясь о проповеди Евангелия среди японцев, он изучил язык, историю и культуру Страны восходящего солнца. По его инициативе в Токийской духовной семинарии преподавались японские боевые искусства, а воспитанник святителя Василий Ощепков, освоив дзюдо и вернувшись в Россию, стал основоположником национального единоборства самбо», – отметил патриарх.
В рамках подготовительных мероприятий икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской православной церкви.

Турнир боевых искусств, посвящённый просветителю, проводится в Подмосковье с 2011-го. За все эти годы в нём приняли участие более 45 тыс. спортсменов и 100 тыс. зрителей.

В этом году фестиваль объединит более 4,5 тыс. спортсменов более чем из 60 регионов России и семи стран зарубежья. Соревнования пройдут по 16 видам спорта.

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Энергетики Подмосковья начали подготовку к весеннему паводку
21 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подготовку энергообъектов к весеннему паводку начали в Московской области специалисты компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках подготовки к паводку энергетики проверили состояние резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), а также составили список электросетевых объектов, которые находятся в зоне риска подтопления. Кроме того, намечены маршруты перемещения резервных источников электричества и места их дислокации для оперативного восстановления подачи энергии социально значимым объектам», — говорится в сообщении.
Кроме того, организована расчистка территорий электросетевых объектов от снега и льда и налажено взаимодействие с местными отделениями Росгидрометцентра, МЧС и муниципальными властями для получения оперативных прогнозов о паводке.

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В Московской области увеличат объём производства кофе
21 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба компании

«Московская кофейня на паяхъ» расширит предприятие по производству кофе в Рузском городском округе округа. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.
Компания закупит при поддержке Фонда развития промышленности Московской области дополнительное оборудования для увеличения производственных мощностей.
«Фонд выдал компании льготный заём более чем на 106 млн рублей для увеличения производственных мощностей по выпуску кофе и цикория. Общий объем инвестиций в проект превысит 148 млн рублей», - поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках инвестпроекта компания закупит оборудование для выпуска сублимированного растворимого кофе и сублимированного цикория. Запуск производства состоится в течение года. Ежегодно на новом оборудовании компания сможет выпускать более 450 тонн кофе и цикория.

«Московская кофейня на паяхъ» работает на рынке уже 27 лет. На производстве работают 530 сотрудников. Предприятие выпускает свыше 100 наименований продукции, имеет собственные кофейные плантации в Колумбии и Доминикане.

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#заём
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Лжесотрудник ФСБ выманил у пенсионерки из Щёлкова более 3 млн рублей
21 февраля 2025, 13:53

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

72-летняя жительница Щёлкова лишилась более 3 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, что женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, сообщили, что некие злоумышленники пытаются перевести деньги с её счёта за границу. И чтобы сохранить свои средства, их надо немедленно обналичить и передать курьеру для открытия «безопасного счёта», — говорится в сообщении.
Женщина поверила мошенникам, отдала курьеру свои сбережения, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Полицейские сумели вычислить и задержать курьера: им оказался 21-летний житель Владивостока.

В настоящее время полиция разыскивает остальных причастных к этому преступлению.

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#мвд московской области
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Серпуховский завод представит инновационные лифты на выставке в Краснодаре
21 февраля 2025, 13:36

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инновационные пассажирские лифты премиального и комфорт-класса представит Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) на международной выставке YugBuild, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Краснодаре, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На выставке наш завод представит две кабины из модельной линейки так называемых «музыкальных» лифтов. Особое внимание ожидается к интерактивной модели «Арт-Симфони», которая была создана совместно со Студией Артемия Лебедева на основе технологий искусственного интеллекта и интернета вещей», — рассказал коммерческий директор СЛЗ Алексей Григорьев.
Он добавил, что выставка в Краснодаре очень важна для бизнеса, так как в этом регионе есть большой рынок сбыта для лифтов благодаря ведущейся модернизации курортных объектов.

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В Шатуре спасатели освободили запертую в квартире пенсионерку
21 февраля 2025, 13:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

84-летней женщине, нуждавшейся в медицинской помощи и не способной самостоятельно открыть дверь врачам, помогли подмосковные спасатели, инцидент произошёл в селе Власово муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились соседи пенсионерки. Они рассказали, что пришли навестить её, но она не открыла дверь и не подошла к телефону. Так как квартира пенсионерки расположена на первом этаже, соседи заглянули внутрь через окно и увидели, что женщина лежит на полу», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели вскрыли дверь и передали хозяйку квартиры приехавшим медикам. Врачи оказали женщине необходимую помощь на месте, так что госпитализация ей не потребовалась.

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