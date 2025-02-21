Легенды хоккея сыграли с командой военных в Балашихе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда «Легенды хоккея» в преддверии Дня защитника Отечества сыграла с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ «Герои Подмосковья», товарищеский матч состоялся в балашихинском Ледовом дворца имени Юрия Ляпкина, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В состав команды «Герои Подмосковья» вошли также представители Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. А за «Легенд хоккея» сыграли звёздные спортсмены Валерий Каменский, Александр Якушев, мира Алексей Касатонов, Илья Ковальчук и другие, а также футболист Александр Мостовой, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев и депутат Госдумы Роман Терюшков.
Матч завершился вничью — со счётом 11:11.
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Матч завершился вничью — со счётом 11:11.
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Лев Каштанов