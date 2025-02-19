Фехтовальщики из Подмосковья завоевали пять медалей международного турнира

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Две золотые и три серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по фехтованию «Шпага Сириуса», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали выиграли представители Московской области Анастасия Солдатова в составе команды «Россиия-1» в женских соревнованиях и Дмитрий Швелидзе в составе команды «Россия-2» в мужской части турнира», — говорится в сообщении.Серебряную медаль в личных соревнованиях завоевала подмосковная фехтовальщица Татьяна Гудкова, а также подмосковные спортсмены Владимир Толасов и Георгий Бруев в командных соревнованиях в составе сборной «Россия-3».
Международные соревнования по фехтованию «Шпага Сириуса» проходили с 14 по 16 февраля в Краснодарском крае, участниками турнира стали свыше 300 спортсменов из России, Киргизии, Беларуси, Узбекистана и ОАЭ.
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