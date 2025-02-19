Подмосковные боксёры завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях

Четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на XXXV всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Щедеркина в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.