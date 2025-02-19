Подмосковные боксёры завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на XXXV всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Щедеркина в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Артур Камбегов из Люберец, выступающий в весовой категории 86 килограммов, двое боксёров из Подольска — Алексей Постников (80 килограммов) и Борис Шикунов (63,5 кг), а также Фикрат Мухаметзянов из Раменского в весовой категории 51 кг», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали представители Люберец Владислав Комаров (92+ кг) и Сергей Оганисян (80 кг), подольчанин Даниил Хоружий (60 кг), боксёр из Балашихи Андрей Кирин (51 кг) и Егор Никитин (48 кг) из Раменского.
Бронзовые награды взяли подмосковные спортсмены Светослав Тетерин, Темур Худоян, Аслан Плиев, Нестор Джанба, Владислав Борисевич, Вячеслав Колясников и Владислав Соловьев.
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Лев Каштанов