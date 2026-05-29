47 подмосковных организаций в этом году получили лицензии на право управлять МКД
В Подмосковье с начала года предоставлено 47 лицензий на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищном надзору Московской области.
Именно это ведомство оформляет в регионе такие лицензии. Всего с 2015 года их выдано порядка 3000.
«С этого времени управляющие организации обязаны иметь лицензию для работы с МКД. Таково требование Жилищного кодекса. За отсутствие лицензии предусмотрена административная и уголовная ответственность», – рассказали в ведомстве.С 2022 года лицензии на бумажном носителе не предоставляются. Сведения о ранее предоставленных и последующих лицензиях вносятся в реестр лицензий Московской области. Его ведение осуществляется в ГИС ЖКХ.
Как напомнили в Минчистоты, подать заявление на получение лицензии можно через региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения заявки – 28 рабочих дней.