47 подмосковных организаций в этом году получили лицензии на право управлять МКД

29 мая 2026, 18:53

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье с начала года предоставлено 47 лицензий на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищном надзору Московской области.





Именно это ведомство оформляет в регионе такие лицензии. Всего с 2015 года их выдано порядка 3000.

«С этого времени управляющие организации обязаны иметь лицензию для работы с МКД. Таково требование Жилищного кодекса. За отсутствие лицензии предусмотрена административная и уголовная ответственность», – рассказали в ведомстве.