В Подмосковье с начала марта отремонтировали 23 000 малых архитектурных форм
В Московской области с приходом тепла отремонтировали около 23 000 малых архитектурных форм. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Коммунальщики работали на придомовых территориях под контролем инспекторов ведомства. В перечень выполненных работ вошли покраска, локальный ремонт и замена повреждённых элементов – скамеек, урн и ограждений.
Жителям региона напомнили, что при обнаружении дефектов малых архитектурных форм нужно сообщить об этом в территориальный отдел Минчистоты.
Читайте также: