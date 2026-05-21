В Подмосковье с начала весны отремонтировали 37 000 элементов детских площадок

21 мая 2026, 21:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с приходом весны зафиксировали на детских игровых площадках более 37 000 нарушений. Все выявленные дефекты устранены, сообщили в пресс-службе ведомства.





Специалисты проверяют состояние игровой инфраструктуры, надёжность конструкций, состояние ударопоглощающих покрытий, а также устойчивость горок, качелей и каруселей.

«В регионе насчитывается более 19 000 детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют внимание каждой детали – от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток. Доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние необходимо временно ограничивать», – рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.