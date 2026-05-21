В Подмосковье с начала весны отремонтировали 37 000 элементов детских площадок
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с приходом весны зафиксировали на детских игровых площадках более 37 000 нарушений. Все выявленные дефекты устранены, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты проверяют состояние игровой инфраструктуры, надёжность конструкций, состояние ударопоглощающих покрытий, а также устойчивость горок, качелей и каруселей.
«В регионе насчитывается более 19 000 детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют внимание каждой детали – от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток. Доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние необходимо временно ограничивать», – рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.В Минчистоты жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении поломок на детской площадке нужно обратиться в территориальный отдел ведомства.