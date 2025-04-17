47 участников Движения Первых получили паспорта в Шатуре

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
В Шатуре вручили паспорта участникам Движения Первых. Торжественную церемонию провели в актовом зале шатурского лицея, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Клятву гражданина России дали 47 юных жителей Шатуры, Рошаля, Пышлиц и Кривандина.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Ребята также получили обложки для паспортов с символикой Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
Вручение паспортов состоялось в рамках программы «Мы – граждане России». Движение Первых реализует её при поддержке МВД. В прошлом году участниками программы стали порядка 60 тыс. подростков со всей страны.
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«Носите с гордостью звание гражданина самой большой, самой могущественной страны в мире. Будьте достойны этого звания», – напутствовал ребят директор лицея Александр Кошелев.Успехов и достижения поставленных целей школьникам пожелала председатель отделения Движения Первых муниципального округа Шатура Елена Веселова.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Ребята также получили обложки для паспортов с символикой Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
Вручение паспортов состоялось в рамках программы «Мы – граждане России». Движение Первых реализует её при поддержке МВД. В прошлом году участниками программы стали порядка 60 тыс. подростков со всей страны.
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Лора Луганская