В парках муниципального округа Шатура провели фестиваль космических чудес

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Фестиваль космических чудес организовали в шатурском городском парке им. Гагарина и рошальском парке в честь Дня космонавтики, посетителей ждали квесты, подарки и угощение, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В парке им. Гагарина в Шатуре был устроен концерт и квест для подростков, посвящённый советской космонавтике. А угощением стал «галактический напиток», ингредиенты которого предлагалось угадать. Кроме того, в парке была установлена фотозона, развёрнуты выставки и проводились мастер-классы.
В парке Рошаля также был организован молодёжный космический квест, в рамках которого участники должны были пройти семь станций-планет, выполняя на каждой из которых различные задания, включая эстафеты, танцы и даже научные опыты. По итогу квеста все его участники получили подарки.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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В парке Рошаля также был организован молодёжный космический квест, в рамках которого участники должны были пройти семь станций-планет, выполняя на каждой из которых различные задания, включая эстафеты, танцы и даже научные опыты. По итогу квеста все его участники получили подарки.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Лев Каштанов