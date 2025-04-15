В парках муниципального округа Шатура провели фестиваль космических чудес

В региональных супермаркетах и магазинах представлен широкий ассортимент товаров для личной гигиены и бытовой химии. Рынок этой группы товаров в Подмосковье демонстрирует умеренный рост. Основным фактором роста является расширение ассортимента, который включает товары для различных нужд и потребностей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.