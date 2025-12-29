48 школьников из Подмосковья встретят Новый год в «Артеке»

29 декабря 2025, 09:21

48 школьников из Московской области встретят Новый год в Международном детском центре «Артек». Ребята стали участниками юбилейной смены «Рождественские сказки «Артека», сообщили в Министерстве образования Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

2025 год стал для «Артека» особенным — детский центр отметил 100-летие. Завершает юбилейный год 15-я тематическая смена, которая стартовала 28 декабря. Для подмосковных школьников эта поездка совпала с новогодними и рождественскими праздниками.В программе — новогодние гуляния, конкурсы, дискотеки, святочные посиделки, мастер-классы по изготовлению подарков, тематические игры и командные соревнования. Ребята встретят Новый год в праздничной атмосфере и проведут каникулы в кругу сверстников со всей страны.Всего в течение юбилейного года более 760 школьников из 52 муниципалитетов Подмосковья побывали в «Артеке». Все они прошли конкурсный отбор и показали высокие результаты в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.Подмосковные школьники приняли участие в 15 тематических сменах. Среди них — «Артек — в новый век», «Время твоего выбора», «Земля — наш общий дом», «История нашей Победы», «Сто лет дорогой детства» и другие образовательные и патриотические программы.