Движение Первых в Подмосковье объединило более 435 000 молодых ребят

25 декабря 2025, 12:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Движение Первых в Московской области сегодня объединяет более 435 000 человек. Из них свыше 240 000 активно участвуют в проектах, акциях и мероприятиях, сообщили в Министерстве образования региона.