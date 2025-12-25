Движение Первых в Подмосковье объединило более 435 000 молодых ребят
Движение Первых в Московской области сегодня объединяет более 435 000 человек. Из них свыше 240 000 активно участвуют в проектах, акциях и мероприятиях, сообщили в Министерстве образования региона.
В течение 2025 года в Подмосковье провели более 100 мероприятий — от крупных форумов до небольших инициатив в школах и молодежных центрах. Участники Движения пробовали себя в волонтерстве, патриотических и образовательных проектах, а еще — в творческих и спортивных направлениях.
Одним из заметных проектов стал «Первые. Ключ безопасности». Это серия видеороликов о цифровой безопасности, которые набрали более 40 000 просмотров. Также традиционно провели тематические смены в центре «Авангард», где ребята развивали навыки общения, командной работы и лидерства.
Большую часть работы Движение направило на социальные и патриотические инициативы. Активисты посетили более 40 соцучреждений и наладили постоянное сотрудничество с Детским научно-клиническим центром имени Л.М. Рошаля. Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» объединила более 140 000 школьников из разных округов области.
В Подмосковье продолжают развивать и наставничество. В регионе сформировали зональные активы, а более 150 специалистов стали наставниками для участников Движения. Запустили проект «Значимый взрослый» — он помогает подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Еще 100 наставников прошли спецподготовку при поддержке психологов.
Отдельное внимание уделяют проектам, которые объединяют семьи. Семейный форум «Родные-Любимые» и «Семейный фестиваль на газоне» собрали порядка 2 000 участников.
Кроме того, активисты из Подмосковья успешно выступили на федеральных конкурсах. Победителями конкурса первичных отделений стали 23 участника, еще 12 человек получили поддержку на конкурсе «Гранты Первых» и уже реализуют собственные инициативы.
