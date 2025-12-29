Более 260 подмосковных школьников побывали на Кремлёвской ёлке

29 декабря 2025, 11:40

Свыше 260 школьников из 49 муниципалитетов Подмосковья стали участниками Кремлёвской ёлки, которая прошла в столице.







Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.



Целью праздника в этом году было объединить детей из разных уголков России, а также маленьких представителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В предновогодних мероприятиях участвовали около пяти тысяч ребят, в том числе дети военнослужащих, погибших в зоне СВО, дети из многодетных семей, юные артисты, спортсмены и активисты общественных организаций.



Помимо праздника «Заветные куранты» в Кремлёвском дворце, в программу вошёл Москвариум – один из крупнейших океанариумов Европы. Дети узнали там о жизни морских обитателей и увидели подводную новогоднюю ёлку.



Они смогли также посетить Цирк на Цветном бульваре, парк Зарядье. А в гостиничном комплексе «Измайлово» ребят ожидали активности от Движения Первых.



Общероссийская Кремлёвская ёлка проводилась каждый год в Государственном Кремлёвском дворце, начиная с 2000-го. Последнее мероприятие состоялось в декабре 2019 года, завершив серию из 20 ежегодных праздников.



Возобновление Кремлёвской ёлки по инициативе президента в этом году стало значимым событием.