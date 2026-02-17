48 участников стали лауреатами областного фестиваля «Звезда Отечества» в Балашихе

17 февраля 2026, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Балашихе состоялся Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». На сцену КДЦ «Подмосковные вечера» вышли участники из 30 муниципальных образований региона, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.