48 участников стали лауреатами областного фестиваля «Звезда Отечества» в Балашихе
В Балашихе состоялся Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». На сцену КДЦ «Подмосковные вечера» вышли участники из 30 муниципальных образований региона, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году организаторы приняли 318 заявок. 112 участников прошли видеоотбор и выступили в очной конкурсной программе. 10 хоровых коллективов, 29 ансамблей и 72 солиста соревновались в возрастных группах от 10 до 65 лет.
По итогам фестиваля 48 участников получили дипломы лауреатов. Всех участников наградили дипломами, а победителям вручили памятные кубки и сувениры с «Культурным кодом» Балашихи.
Фестиваль «Звезда Отечества» прошёл в 21-й раз и шестой год – в статусе областного. В министерстве его назвали одним из самых востребованных патриотических вокальных конкурсов региона.
