Итоги первого подмосковного фестиваля «Хрустальный лёд» подведут 23 февраля
Заключительный отборочный этап и гала-концерт первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лёд» состоятся 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит под художественным руководством прославленного фигуриста Ильи Авербуха. Выступления конкурсантов вместе с ним оценивают чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Заключительный отборочный этап стартует в понедельник в полдень в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.
«Перед зрителями выступят фигуристы-любители, лучшие из которых примут участие в гала-концерте. Мероприятие завершится ледовым спектаклем Авербуха «Зимние сказки Подмосковья». Гала-концерт фестиваля состоится в тот же день в 16 часов в Центральном парке города Пушкино. Зрителей ждут выступления конкурсантов и ледовое шоу Авербуха с участием звёзд фигурного катания», – рассказали в пресс-службе.Всю подробную информацию можно найти на сайте.