В Химках открыли выставку специальных картин для незрячих и слабовидящих

17 февраля 2026, 19:48

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химкинской галерее имени Сергея Горшина торжественно презентовали тактильные макеты картин из основной коллекции музея. Люди с нарушениями зрения теперь смогут «увидеть» живописные полотна через форму и фактуру, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Реализация проекта стала возможной благодаря победе галереи в прошлогоднем грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Фонд поддерживает музеи, которые стремятся к адаптации незрячих и слабовидящих посетителей.

«Культура не должна иметь физических барьеров. Я тесно сотрудничаю с Химкинским филиалом Всероссийского общества слепых и знаю, насколько важны подобные инициативы. Члены общества будут искренне рады такому расширению экспозиции в галерее Горшина. Теперь они смогут наравне со всеми погрузиться в атмосферу этих прекрасных полотен», – отметила на открытии выставки муниципальный депутат Инна Монастырская.