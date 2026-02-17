В Химках открыли выставку специальных картин для незрячих и слабовидящих
В Химкинской галерее имени Сергея Горшина торжественно презентовали тактильные макеты картин из основной коллекции музея. Люди с нарушениями зрения теперь смогут «увидеть» живописные полотна через форму и фактуру, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Реализация проекта стала возможной благодаря победе галереи в прошлогоднем грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Фонд поддерживает музеи, которые стремятся к адаптации незрячих и слабовидящих посетителей.
«Культура не должна иметь физических барьеров. Я тесно сотрудничаю с Химкинским филиалом Всероссийского общества слепых и знаю, насколько важны подобные инициативы. Члены общества будут искренне рады такому расширению экспозиции в галерее Горшина. Теперь они смогут наравне со всеми погрузиться в атмосферу этих прекрасных полотен», – отметила на открытии выставки муниципальный депутат Инна Монастырская.
В рамках культурно-образовательного проекта «Касаясь искусства» для галереи изготовили четыре тактильные картины – трёхмерные макеты знаменитых произведений «Зимний вечер» Саврасова, «Крым. Парусник на море» Лагорио, «Гостиная дома Трубецкого» Кучумова и «Бой Пересвета с Челубеем» Пшеничникова.
Как напомнили в администрации, Химкинская картинная галерея обладает одной из самых богатых в Подмосковье коллекций русского реалистического искусства XIX-XX веков. Её основал профессор Сергей Горшин, который более полувека собирал шедевры живописи, а в 1991 году передал своё собрание городу.
Сегодня в фондах музея хранится более 16 000 экспонатов, в том числе работы Айвазовского, Шишкина, Левитана и других мастеров.