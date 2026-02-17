Капремонт детской школы искусств в Лотошине завершат к началу учебного года
Здание детской школы искусств, расположенное на Центральной улице в Лотошине, капитально ремонтируют. Завершить все работы должны до 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Школу построили 65 лет назад. Ремонт проводится в рамках подмосковной госпрограммы по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры.
«Сейчас в здании ведут демонтажные работы. Согласно плану, здесь отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, внутренние стены, заменят инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений и закупят новые музыкальные инструменты и мебель», — говорится в сообщении.В Лотошинской школе искусств обучаются музыке, пению и рисованию более 300 детей. На время ремонта занятия перенесли в Молодёжный центр, Культурно-спортивный центр и здание администрации.