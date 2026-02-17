Капремонт детской школы искусств в Лотошине завершат к началу учебного года

17 февраля 2026, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание детской школы искусств, расположенное на Центральной улице в Лотошине, капитально ремонтируют. Завершить все работы должны до 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Школу построили 65 лет назад. Ремонт проводится в рамках подмосковной госпрограммы по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры.





«Сейчас в здании ведут демонтажные работы. Согласно плану, здесь отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, внутренние стены, заменят инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений и закупят новые музыкальные инструменты и мебель», — говорится в сообщении.