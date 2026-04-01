В Подмосковье построят промышленный коворкинг за пять миллиардов рублей
На Новой Риге в Подмосковье появится новый промышленный коворкинг INDUSTRIAL CITY в формате «Лайт индастриал». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Объект обеспечит бизнесу готовую недвижимость, которая позволит сократить сроки запуска производств до трёх месяцев.
«Площадь земельного участка под проект составляет 15 гектаров, а общая площадь объекта достигнет 65 000 квадратных метров. Инвестиции оценивают в пять миллиардов рублей. Начать строительство планируют во второй половине года. В новом коворкинге создадут 700 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в министерстве, Новорижское направление сейчас развивается как точка роста деловой активности. Там сосредоточены крупные жилые кластеры, транспортная инфраструктура. При этом на рынке наблюдается дефицит современных площадей для малого и среднего производства.
Новый проект INDUSTRIAL CITY восполнит этот дефицит и предоставит компаниям современную инфраструктуру для размещения производств, технологических организаций и сервисных бизнесов. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона.