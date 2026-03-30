Четыре экспортёра Подмосковья представили продукцию на международной выставке в КНР
Подмосковные производители представили регион на международной выставке China Food & Drinks 2026 в Китае. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На выставочное мероприятие собрались ведущие производители, дистрибьюторы и экспертов пищевой индустрии со всего мира. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог четырём компаниям представить свою продукцию.
«Производитель хлебобулочных и кондитерских изделий «Азовский хлеб» из Дзержинского привёз на выставку линейку порционных снеков. Свои продукты продемонстрировали три производителя кондитерских изделий. Это компания «Волшебница» из Люберец, «Кондитерская фабрика «Марми» из Домодедова и «Чеховский Кондитер Альянс», – рассказали в ведомстве.Там подчеркнули, что продукция подмосковных предприятий вызвала большой интерес посетителей. Компании провели десятки деловых встреч и получили множество контактов потенциальных партнеров.
Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».