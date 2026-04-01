Компания «Алтегра» за пять лет в ОЭЗ «Дубна» выпустила свыше 30 препаратов

01 апреля 2026, 21:37

Компания «Алтегра» за пять лет работы на площадке Особой экономической зоны «Дубна» сформировала портфель из 34 лекарственных препаратов, применяемых при тяжелых госпитальных инфекциях, осложнениях после операций и других заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Ещё более 20 лекарств сейчас находится на стадии разработки.

«Алтегра» прошла путь от лаборатории по исследованию новых препаратов до собственного производства, где заняты более 160 специалистов. Современные мощности предприятия позволяют каждый год выпускать 40 млн флаконов антибиотиков, 70 млн капсул и 50 млн таблеток. Объём инвестиций на площадке ОЭЗ составил около двух миллиардов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.