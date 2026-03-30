Резидент ОЭЗ «Дубна» представил сервис с ИИ для записи протоколов совещаний

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Нордавинд-Дубна», работающая в ОЭЗ «Дубна», представила новый сервис VIA MENTIS NOTES, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. За несколько минут он автоматически, без ручной перепечатки превращает записи встреч, звонков и переговоров в протокол.





Сервис прост и удобен, не требует сложной настройки и обучения. Для его запуска достаточно выполнить всего три шага. Вначале надо загрузить аудиофайл – запись с телефона, диктофона, вебинара и созвонов. Искусственный интеллект обработает её, автоматически сделает транскрибацию и сформирует структурированный протокол. В нём будут отражены участники, темы, решения, задачи и сроки их выполнения.

«Новый сервис полезен широкому кругу пользователей. Ими могут стать руководители и собственники компаний и предприятий, которым будет проще контролировать выполнение поставленных задач, а также юристы и консультанты. Хронология переговоров и точные формулировки сторон сохранятся в аккуратном протоколе», – пояснила гендиректор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская