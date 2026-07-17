50 000 маломобильных пассажиров МЖД за полгода воспользовались сопровождением
С января по июнь 2026 года сопровождением на вокзалах МЖД воспользовались более 52 200 маломобильных пассажиров. Это на 8% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
На крупных вокзалах столичной магистрали открыты зоны ожидания для комфортного пребывания маломобильных пассажиров.
«Там предусмотрены места для кресел-колясок, установлены скамейки для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещены мягкие диваны и журнальные столики. Для слабослышащих путешественников оборудован индукционный контур. Специальные места отведены для собак-проводников. Зоны ожидания оснащены розетками для подзарядки гаджетов и дополнительным информационным табло», – отметили в ведомстве.Услугу предоставляют все столичные вокзальные комплексы и вокзалы крупных региональных центров.
Подать заявку на сопровождение в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» можно не позднее чем за сутки до предстоящей поездки по телефону: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru.