Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 23 округов
В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти профосмотр в парках региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Выездные бригады врачей примут пациентов в 23 округах.
«Выездные осмотры в парках – удобный способ проверить здоровье без записи, в выходные и на природе. В эту субботу и воскресенье медицинские бригады будут принимать пациентов в 23 округах. Мы видим, что такая форма работы востребована. За лето акцией воспользовались уже около 2400 человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Для участия в акции с собой надо иметь паспорт и полис ОМС. Во время осмотра медики измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования. Результаты обследования поступят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».
При необходимости пациента направят в поликлинику на дополнительные обследования.