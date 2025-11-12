50 гектаров парка в подмосковном Раменском модернизируют для отдыха и спорта

12 ноября 2025, 17:52

Раменский округ приступает к масштабной модернизации территории городского парка. По новому муниципальному контракту запланировали комплексное благоустройство левого берега Борисоглебского озера, а еще — лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец», сообщили в местной Администрации.





Эти преобразования, охватывающие территорию площадью 50 гектаров, направлены на создание современных, безопасных и экологичных пространств для отдыха и спорта, учитывающих ценные предложения самих жителей.



Что ожидает Раменский парк:



Особое внимание уделят сохранению уникальных природных объектов, таких как места гнездования соловья и существующие деревья. Проложат живописные экотропы, сохранят возможность для зимней лыжни, построят зоны для тихого отдыха и пикников.

Для любителей спорта разместят современные спортивные площадки, зоны воркаута, а также многофункциональные поляны для проведения мероприятий и лыжных забегов. Зимой лыжники смогут воспользоваться павильоном для обогрева и небольшим кафе.

