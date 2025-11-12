50 гектаров парка в подмосковном Раменском модернизируют для отдыха и спорта
Раменский округ приступает к масштабной модернизации территории городского парка. По новому муниципальному контракту запланировали комплексное благоустройство левого берега Борисоглебского озера, а еще — лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец», сообщили в местной Администрации.
Эти преобразования, охватывающие территорию площадью 50 гектаров, направлены на создание современных, безопасных и экологичных пространств для отдыха и спорта, учитывающих ценные предложения самих жителей.
Что ожидает Раменский парк:
- Особое внимание уделят сохранению уникальных природных объектов, таких как места гнездования соловья и существующие деревья. Проложат живописные экотропы, сохранят возможность для зимней лыжни, построят зоны для тихого отдыха и пикников.
- Для любителей спорта разместят современные спортивные площадки, зоны воркаута, а также многофункциональные поляны для проведения мероприятий и лыжных забегов. Зимой лыжники смогут воспользоваться павильоном для обогрева и небольшим кафе.
- Для детей оборудуют безопасные игровые городки. Предусмотрят спецплощадки для выгула и тренировки собак.
- Всю территорию адаптируют для маломобильных групп населения, обеспечат современными входными группами, уборными, достаточным освещением, камерами видеонаблюдения и урнами. Установят информационные стенды с историей лесопарков, обустроят удобные парковки у входных зон.