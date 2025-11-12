Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Раменском
Пять молодых ребят Раменского округа торжественно получили свои первые паспорта. Заместитель главы округа Александр Пивоваров лично поздравил ребят и вручил им документы, сообщили в местной Администрации.
Для молодежи этот день стал настоящим праздником. Особую атмосферу поддержали наставления и поздравления почетных гостей, а также патриотическая песня в исполнении одной из вокалисток ДК «Гжелка».
«Поздравляем наших юных граждан с этим событием и желаем смело идти вперёд, ставить перед собой амбициозные цели и уверенно стремиться к их достижению», – сказал заместитель главы Раменского округа Александр Пивоваров.Чтобы принять участие в церемонии вручения первого паспорта, жителям Раменского достаточно при подаче документов в МФЦ записаться согласно графику. Мероприятие завершили праздничным концертом и памятной фотографией.