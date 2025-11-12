В Подмосковье отмечают День спецподразделения СОБР «Гюрза»
12 ноября отмечают День образования спецподразделения Главного управления Росгвардии по Московской области СОБР «Гюрза». Сотрудники подразделения регулярно выполняют важнейшие спецзадачи: сопровождают силовые операции при задержании опасных преступников, участвуют в нейтрализации вооружённых формирований и изъятии оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в подмосковной Росгвардии.
В 2025 году бойцы провели около 250 специальных операций, задействовав более 2500 сотрудников. В результате задержали свыше 100 подозреваемых, изъяли 6 единиц огнестрельного оружия, более 200 боевых патронов, взрывные устройства, около 8,5 кг наркотических веществ и порядка 6 000 000 рублей.
Сотрудники СОБР регулярно проходят тактико-специальные тренировки, огневую и физическую подготовку, отрабатывают взаимодействие боевых групп и блокирование транспорта. Это помогает поддерживать высокий уровень слаженности и быстро реагировать на любые изменения обстановки.
Бойцы выполняют задачи не только в Московской области, но и на Северном Кавказе, а при необходимости готовы выехать в любую точку страны. Опыт, полученный в полевых условиях, повышает готовность личного состава действовать в самых сложных ситуациях.
За выдающуюся службу и мужество более 30 сотрудников наградили ведомственными и госнаградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отвагу», орденами «Мужества» и «За заслуги перед Отечеством».
Ежедневная работа, дисциплина и преданность делу подтверждают, что в рядах СОБР «Гюрза» служат высококлассные профессионалы, обеспечивающие безопасность и правопорядок в Подмосковье и по всей стране. Подробнее о деятельности спецподразделения можно узнать в фильме киностудии Росгвардии, посвящённом годовщине со Дня образования.
