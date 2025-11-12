В Подмосковье отмечают День спецподразделения СОБР «Гюрза»

12 ноября 2025, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

12 ноября отмечают День образования спецподразделения Главного управления Росгвардии по Московской области СОБР «Гюрза». Сотрудники подразделения регулярно выполняют важнейшие спецзадачи: сопровождают силовые операции при задержании опасных преступников, участвуют в нейтрализации вооружённых формирований и изъятии оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в подмосковной Росгвардии.