В Московской области вручили 15 премий молодым учёным
Два коллектива и 13 молодых учёных получили премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Торжественную церемонию провели в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Премию в этом году вручили уже в 14-й раз.
«Награды получили два авторских коллектива, а также 13 молодых учёных и уникальных специалистов. Это сотрудники ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, НПП «Исток» им. А.И. Шокина, ОИЯИ и других научных организаций. Символично, что награды мы вручаем в Международную неделю науки и мира», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она назвала Подмосковье лидером по числу наукоградов в России. В регионе расположены семь из 12 наукоградов страны. Это Большой Серпухов, Жуковский, Дубна, Черноголовка, Реутов, Фрязино и Королёв.
Размер премии губернатора Московской области – 700 000 рублей. Всего за время её вручения молодым учёным региона присудили порядка 200 премий.