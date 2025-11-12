В Московской области вручили 15 премий молодым учёным

12 ноября 2025, 17:04

оригинал Фото: Александра Степанова

Два коллектива и 13 молодых учёных получили премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Торжественную церемонию провели в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Премию в этом году вручили уже в 14-й раз.

«Награды получили два авторских коллектива, а также 13 молодых учёных и уникальных специалистов. Это сотрудники ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, НПП «Исток» им. А.И. Шокина, ОИЯИ и других научных организаций. Символично, что награды мы вручаем в Международную неделю науки и мира», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.