В МОЦОМД поступило пять портативных аппаратов УЗИ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пять современных портативных аппаратов для ультразвуковых исследований поступили в Московский областной центр охраны материнства и детства, закупка медицинской техники ведётся в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023-2027 годы», сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Новое оборудование позволит существенно сократить время ожидания исследований и повысить точность диагностики. Портативные аппараты УЗИ обеспечивают возможность проводить исследования непосредственно у постели пациента, что особенно важно для тяжелобольных детей и новорождённых», — рассказал и.о. главврача МОЦОМДа, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.Один из новых аппаратов УЗИ установили в детской поликлинике №1, остальная техника поступила в детский стационар.
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Лев Каштанов