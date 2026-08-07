50 подмосковных школьников отправились в образовательное путешествие

07 августа 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Участниками пилотной образовательной программы «Кольцо путешествий» стали более 250 человек из 34 российских регионов, в том числе 50 школьников из Московской области и шесть директоров подмосковных школ. Об этом сообщает пресс-служба областного Минобразования.





В маршрут вошли четыре города: Москва, Владимир, Ярославль и Иваново. В ходе поездки участники знакомятся с их культурными и историческими достопримечательностями.





«Мы не просто туристы, мы исследователи. Мы будем гулять по местам, где вершилась история, участвовать в мастер-классах и обмениваться опытом с ребятами из самых разных уголков нашей страны. Я уверена, что «Кольцо открытий» станет доброй традицией, и тысячи школьников после нас смогут проехать по этому маршруту, чтобы ещё лучше узнать и крепче полюбить Россию», — сказала советник директора по воспитанию химкинского лицея №21 Наталья Никоноркина.