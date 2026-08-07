Коломенские врачи вернули подвижность пациенту с параличом после падения
Нейрохирурги Коломенской больницы вернули возможность двигаться пациенту с параличом рук и ног, полученным после падения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Мужчину доставила в стационар бригада скорой помощи. Как выяснилось, он неудачно упал на лестничной клетке в подъезде. МРТ показала травматическую грыжу межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника. Сдавив спинной мозг, она лишила пациента подвижности. Было решено провести экстренную операцию.
«На первом этапе нейрохирурги удалили повреждённый межпозвонковый диск, освободив пространство внутри позвоночного канала и сняв давление со спинного мозга. На втором этапе вместо повреждённого диска установили аутоимплант, взятый из подвздошной кости. На третьем этапе врачи зафиксировали позвонки и имплант титановой пластиной. Операция продолжалась четыре часа», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей НайманОн пояснил, что микрохирургическое вмешательство проводилось с использованием операционного микроскопа и микрохирургического инструментария. Это позволяло действовать с точностью до миллиметра. Подобная тактика и своевременная интенсивная терапия в условиях реанимации позволили спасти пациента от парализации.
На четвёртый день после операции мужчина сделал первые движения, а на 12-й его выписали под амбулаторное наблюдение.
Нейрохирурги назвали грыжу шейного отдела одной из самых опасных патологий позвоночника, так как она может привести к стойкому параличу и инвалидности. При таких симптомах, как онемение, слабость, паралич в ногах или руках важно срочно обратиться за медицинской помощью.