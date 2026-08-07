Коломенские врачи вернули подвижность пациенту с параличом после падения

07 августа 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Коломенской больницы вернули возможность двигаться пациенту с параличом рук и ног, полученным после падения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Мужчину доставила в стационар бригада скорой помощи. Как выяснилось, он неудачно упал на лестничной клетке в подъезде. МРТ показала травматическую грыжу межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника. Сдавив спинной мозг, она лишила пациента подвижности. Было решено провести экстренную операцию.

«На первом этапе нейрохирурги удалили повреждённый межпозвонковый диск, освободив пространство внутри позвоночного канала и сняв давление со спинного мозга. На втором этапе вместо повреждённого диска установили аутоимплант, взятый из подвздошной кости. На третьем этапе врачи зафиксировали позвонки и имплант титановой пластиной. Операция продолжалась четыре часа», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман