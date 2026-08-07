В Подмосковье предложили увеличить количество пунктов приёма древесных отходов
Число пунктов приёма древесных отходов для их вторичного использования в Московской области следует увеличить. Об этом заявил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Переработку дерева обсудили на выездном круглом столе Мособлдумы в Павлово-Посадском округе.
«Древесные отходы используются для производства плит МДФ, ДСП и ЛДСП. Сейчас это вторсырьё собирают крупные предприятия полного цикла. При этом вопрос расширения пунктов приёма вторичных ресурсов и работы с жителями остаётся актуальным. Поэтому предлагаю муниципалитетам рассмотреть возможность расширения пунктов приёма древесных отходов», — сказал Владимир Шапкин.Участники круглого стола также ознакомились с работой компании «Ультрадекор» в Электрогорске. Сейчас доля вторсырья в выпущенных на предприятии плитах составляет 54%. В будущем этот показатель планируется довести до 100%.