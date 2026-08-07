Участие в IV Пушкинском театральном фестивале примут 12 трупп

07 августа 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

12 театров из пяти российских регионов — Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Кемерова — отобрали для участия в IV Пушкинском театральном фестивале. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.





Фестиваль будет проходить с 28 по 30 августа на сцене Летнего театра в Парке культуры и отдыха города Пушкино.





«Мы рассчитываем, что фестиваль станет одним из крупнейших культурных событий лета в Подмосковье и даст нашим зрителям множество ярких эмоций и впечатлений», — сказал председатель оргкомитета фестиваля, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий.