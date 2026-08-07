Участие в IV Пушкинском театральном фестивале примут 12 трупп
12 театров из пяти российских регионов — Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Кемерова — отобрали для участия в IV Пушкинском театральном фестивале. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.
Фестиваль будет проходить с 28 по 30 августа на сцене Летнего театра в Парке культуры и отдыха города Пушкино.
«Мы рассчитываем, что фестиваль станет одним из крупнейших культурных событий лета в Подмосковье и даст нашим зрителям множество ярких эмоций и впечатлений», — сказал председатель оргкомитета фестиваля, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий.В рамках фестиваля в городе развернут выставки, посвящённые 130-летию Летнего театра Пушкина, 150-летию Союза театральных деятелей России и генеалогическому древу Александра Сергеевича Пушкина.