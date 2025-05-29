50 тыс. девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии
50 тыс. девятиклассников сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии
В Подмосковье в рамках основного периода Основного государственного экзамена 29 мая состоялись испытания по географии, истории, физике и химии. Участниками стали более 50 тыс. девятиклассников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Всего на экзамены зарегистрировались 51 312 девятиклассников. Они прошли штатно. Все 492 пункта проведения были оборудованы системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. За порядком следили 893 общественных наблюдателя», – рассказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.В пресс-службе ведомства добавили, что свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 июня. Для тех, кто не смог прийти на экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты – 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.
Следующий экзамен основного периода ОГЭ запланирован на 3 июня. Девятиклассники сдадут математику.