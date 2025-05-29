Квалификацию повысили около 14 тысяч педагогов Московской области
Почти 14 тысяч подмосковных педагогов повысили свою квалификацию с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«За пять месяцев текущего года педагогов обучение по программам повышения квалификации и переподготовки прошли уже13 тысяч 892 педагога. Это говорит о высокой мотивации учителей к профессиональному росту и их стремлении соответствовать современным требованиям», — отметила глава Минобразования Московской области Ингрид Пильдес.В министерстве отметили, что учителям доступно свыше 100 различных программ повышения квалификации и 50 программ профессиональной переподготовки. Наиболее востребованными программами являются развитие функциональной грамотности, управление образовательной организацией, углублённое преподавание предметов, воспитание патриотизма у учеников и др.