В Раменском проведут семейный фестиваль «Ромашковое поле»
«Ежегодно фестиваль позволяет гостям и местным жителям вспомнить такие важные духовные ценности, как семья, любовь, патриотизм. В программе – концерты, мастер-классы и выставки. Среди участников – кавер-группа TRUBACHI, певицы Полина Елисейская, Валентина Яньшина, Наталья Ломако, солисты ансамбля Росгвардии и проекта «Молодая опера», народный хор «Кантилена». Для детей и взрослых организуют игровые зоны», – рассказали в администрации.На фестивале будет открыта ярмарка мастеров с изделиями ручной работы. Гости смогут посетить мастер-классы по изготовлению оловянных солдатиков, старинной росписи, гончарному делу, флористике и другим ремёслам. Для детей организуют катание на катамаране, прыжки на батутах, бумажное шоу, игры и конкурсы.
На территории пройдут благотворительная акция «Белый цветок», акция в поддержку армии «Письмо солдату». Запланированы хороводы и экскурсии по храму.