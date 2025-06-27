Ступинская металлургическая компания после реконструкции запустила молот

27 июня 2025, 18:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

На производстве Ступинской металлургической компании после реконструкции запустили молот. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Компания является преемником градообразующего предприятия. Люди, приезжавшие на большую стройку в 1930-е годы, со временем стали жителями города. Поколения ступинцев трудились и трудятся на этом предприятии.



СМК реализует масштабную программу модернизации производства – от получения исходных заготовок, их кузнечной, термической и механической обработки, до контрольных испытаний готовой продукции.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

16-тонный молот торжественно запустили в цехе №510. Сотрудников предприятия приветствовали глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, директор Ступинской металлургической компании Андрей Завражнов, благочинный церквей округа протоиерей Евгений Ряполов и другие.



«Город основан металлургами. В каждой семье есть кто-то, кто работал или работает на градообразующем предприятии. Металлурги со дня основания предприятия в 1936 году куют трудовую славу округа. Благодаря их трудовому подвигу и жителей старшего поколения указом президента в 2021 году Ступино присвоено высокое почётное звание «Город трудовой доблести», – отметил Мужальских.