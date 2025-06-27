Ступинская металлургическая компания после реконструкции запустила молот
На производстве Ступинской металлургической компании после реконструкции запустили молот. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Компания является преемником градообразующего предприятия. Люди, приезжавшие на большую стройку в 1930-е годы, со временем стали жителями города. Поколения ступинцев трудились и трудятся на этом предприятии.
СМК реализует масштабную программу модернизации производства – от получения исходных заготовок, их кузнечной, термической и механической обработки, до контрольных испытаний готовой продукции.
16-тонный молот торжественно запустили в цехе №510. Сотрудников предприятия приветствовали глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, директор Ступинской металлургической компании Андрей Завражнов, благочинный церквей округа протоиерей Евгений Ряполов и другие.
«Город основан металлургами. В каждой семье есть кто-то, кто работал или работает на градообразующем предприятии. Металлурги со дня основания предприятия в 1936 году куют трудовую славу округа. Благодаря их трудовому подвигу и жителей старшего поколения указом президента в 2021 году Ступино присвоено высокое почётное звание «Город трудовой доблести», – отметил Мужальских.Он поблагодарил собравшихся за трудолюбие, мастерство и преданность выбранной профессии, пожелал здоровья, добра и высоких результатов в работе.
После запуска работники цеха показали процесс создания металлических деталей.