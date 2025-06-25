Главным вопросом выездной администрации в округе Ступино стало благоустройство
Жители городского округа Ступино обсудили актуальные вопросы с представителями власти в формате выездной администрации. Встреча прошла в Доме культуры деревни Городище, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с главой городского округа Сергеем Мужальских на вопросы отвечали его заместители, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, руководители структурных подразделений администрации и представители депутатского корпуса.
Обращения в основном касалась благоустройства. Например, жители деревни Четряково попросили очистить местный пруд и установить детскую площадку. Инициативная группа деревни Кондрево обратилась с вопросом о подсыпке дороги. А староста деревни Зыбино просил установить в населённом пункте новые опоры освещения
«Активные и инициативные жители задают вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности. Отмечу, что нерешаемых вопросов нет. В конструктивном диалоге мы находим варианты решений», – подчеркнул Мужальских.В ходе выездной администрации также обсудили развитие транспортной инфраструктуры, оформление земельных участков, ремонт многоквартирных домов и другие темы. Вопросы, поставленные городищенцами и жителями близлежащих населённых пунктов, приняты в работу.