Главным вопросом выездной администрации в округе Ступино стало благоустройство

25 июня 2025, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Жители городского округа Ступино обсудили актуальные вопросы с представителями власти в формате выездной администрации. Встреча прошла в Доме культуры деревни Городище, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Вместе с главой городского округа Сергеем Мужальских на вопросы отвечали его заместители, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, руководители структурных подразделений администрации и представители депутатского корпуса.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Обращения в основном касалась благоустройства. Например, жители деревни Четряково попросили очистить местный пруд и установить детскую площадку. Инициативная группа деревни Кондрево обратилась с вопросом о подсыпке дороги. А староста деревни Зыбино просил установить в населённом пункте новые опоры освещения



«Активные и инициативные жители задают вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности. Отмечу, что нерешаемых вопросов нет. В конструктивном диалоге мы находим варианты решений», – подчеркнул Мужальских.