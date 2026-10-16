60 лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» получили награды

16 октября 2026, 18:27

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Доме правительства Московской области подвели итоги программы лидеров движения «Волонтёры Подмосковья». 60 активистов получили благодарственные письма за развитие добровольческой деятельности в своих муниципалитетах, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Программу запустили в Подмосковье в прошлом году при поддержке ведомства.

«Сегодня в сообществе «Волонтёры Подмосковья» состоят более 73 000 активистов, которые сделали свыше 14 000 добрых дел, провели около 19 000 мероприятий. В прошлом году мы набрали ребят в проект «Амбассадоры регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Они хотели помогать и передавать знания другим. За год ребята проделали колоссальную работу. Лидер сегодня – это в первую очередь наставник. Опыт старших активистов должен становиться фундаментом для следующего поколения. Сейчас в Подмосковье во второй раз проходит такой конкурс, и мы ищем амбициозных ребят, которые будут активно вовлекать жителей в добровольчество», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО