60 лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» получили награды
В Доме правительства Московской области подвели итоги программы лидеров движения «Волонтёры Подмосковья». 60 активистов получили благодарственные письма за развитие добровольческой деятельности в своих муниципалитетах, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Программу запустили в Подмосковье в прошлом году при поддержке ведомства.
«Сегодня в сообществе «Волонтёры Подмосковья» состоят более 73 000 активистов, которые сделали свыше 14 000 добрых дел, провели около 19 000 мероприятий. В прошлом году мы набрали ребят в проект «Амбассадоры регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Они хотели помогать и передавать знания другим. За год ребята проделали колоссальную работу. Лидер сегодня – это в первую очередь наставник. Опыт старших активистов должен становиться фундаментом для следующего поколения. Сейчас в Подмосковье во второй раз проходит такой конкурс, и мы ищем амбициозных ребят, которые будут активно вовлекать жителей в добровольчество», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Целью программы стал поиск мотивированных участников, способных развивать добровольчество на местах и вдохновлять жителей своим примером. По итогам финала из 200 претендентов эксперты отобрали 100. Они прошли обучение на образовательном интенсиве, получили сертификаты и отправились в муниципалитеты запускать новые проекты.
Одной из главных задач для амбассадоров в этом году стала просветительская работа. Вместе с «Движением Первых» с декабря 2025 они проводили интерактивные «Добрые уроки» для учащихся восьмых и 10-х классов, направленные на вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность. За это время в 545 образовательных учреждениях провели 707 мероприятий с участием 36 000 человек.
Следующим этапом программы стала работа лидеров в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Ребята обучали добровольцев и помогали собирать голоса жителей за объекты благоустройства. Волонтёры Подмосковья собрали более 250 000 голосов.
Третьим направлением деятельности лидеров движения было участие в проекте «Волонтёры на выборах». Активисты организовывали сопровождение Единого дня голосования, обучали добровольцев, участвовали в координации, помогали жителям на избирательных участках.
Сейчас в Подмосковье проходит второй сезон программы лидеров регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Активисты защитили проекты на муниципальном этапе и прошли на региональный, который состоится 21 октября в Лобне. 24 октября в Красногорске запланирован образовательный интенсив для нового состава лидеров.
Теперь участники первого набора переходят в статус наставников. Они будут сопровождать новичков этого года, делиться опытом, помогать реализовывать инициативы на местах.