На региональных дорогах в трёх округах Подмосковья заделали более 870 ям
Свыше 870 ям ликвидировали за неделю специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в округах Ступино, Зарайск и Орехово-Зуевский. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Больше всего ям устранили в Орехово-Зуевском округе — 350.
«Работы выполнили на улице Крупской в микрорайоне Карболит города Орехово-Зуево, у остановки «Савостьяново» в городе Дрезна, в посёлке Прокудино и в деревнях Губино, Запутное, Барышово, Круглово, Соболево, Степановка и Демихово», — говорится в сообщении.В округе Зарайск заделали свыше 280 ям: на улицах Урицкого и Пионерской в городе Зарайск, в посёлке Зарайский, в селе Протекино и в деревнях Новосёлки, Большие Белыничи, Карино и Беспятово.
На территории округа Ступино ликвидировали около 240 ям: на улице Ситенка и у остановки «МТС (Машиностроитель)» на улице Академика Белова в городе Ступино, в селе Татариново, в деревне Городище, рядом с селом Каменка и у деревни Зыбино.