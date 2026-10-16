На региональных дорогах в трёх округах Подмосковья заделали более 870 ям

16 октября 2026, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 870 ям ликвидировали за неделю специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в округах Ступино, Зарайск и Орехово-Зуевский. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Больше всего ям устранили в Орехово-Зуевском округе — 350.





«Работы выполнили на улице Крупской в микрорайоне Карболит города Орехово-Зуево, у остановки «Савостьяново» в городе Дрезна, в посёлке Прокудино и в деревнях Губино, Запутное, Барышово, Круглово, Соболево, Степановка и Демихово», — говорится в сообщении.