Луховицкие врачи спасли пациентку с запущенной опухолью груди
Врачи Луховицкой больницы успешно прооперировали женщину с запущенной формой рака груди. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
К медикам обратилась жительница Озёр с жалобами на периодические кровотечения из опухоли молочной железы. Весной 2024 года у неё обнаружили инвазивный рак груди и назначили противоопухолевую терапию. Однако через три месяца пациентка прервала лечение и длительное время не ходила к врачу.
Через год новообразование увеличилось. Онколог-хирург предложил пациентке санационную мастэктомию. В сентябре этого года её госпитализировали в Луховицкую больницу для оперативного лечения.
«К сожалению, за это время опухоль уже значительно увеличилась и стала многоузловой. Появились изъязвления и распад. Из-за кровотечений женщина была срочно госпитализирована. Врачи успешно провели ей радикальную мастэктомию. Сейчас пациентку выписали на амбулаторное долечивание и диспансерное наблюдение. Прогноз благоприятный», – сказал врач хирург-онколог Луховицкой больницы Артур Рамазанов.
В министерстве этот случай назвали ещё одним напоминанием о том, как важно вовремя обращаться к врачам и не прерывать назначенное лечение.
Рак груди успешно лечится на ранних стадиях. Регулярные профосмотры, маммография и флюорографические обследования, диспансеризация – не формальность. Чем раньше выявлено заболевание, тем благоприятнее прогноз на выздоровление и качество жизни.
Как напомнили в ведомстве, с 1 по 31 октября в России проходит месячник профилактики рака молочной железы.