Луховицкие врачи спасли пациентку с запущенной опухолью груди

16 октября 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Луховицкой больницы успешно прооперировали женщину с запущенной формой рака груди. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





К медикам обратилась жительница Озёр с жалобами на периодические кровотечения из опухоли молочной железы. Весной 2024 года у неё обнаружили инвазивный рак груди и назначили противоопухолевую терапию. Однако через три месяца пациентка прервала лечение и длительное время не ходила к врачу.



Через год новообразование увеличилось. Онколог-хирург предложил пациентке санационную мастэктомию. В сентябре этого года её госпитализировали в Луховицкую больницу для оперативного лечения.

«К сожалению, за это время опухоль уже значительно увеличилась и стала многоузловой. Появились изъязвления и распад. Из-за кровотечений женщина была срочно госпитализирована. Врачи успешно провели ей радикальную мастэктомию. Сейчас пациентку выписали на амбулаторное долечивание и диспансерное наблюдение. Прогноз благоприятный», – сказал врач хирург-онколог Луховицкой больницы Артур Рамазанов.