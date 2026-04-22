60 подмосковных предпринимателей получили в первом квартале льготные займы

22 апреля 2026, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Субъекты малого и среднего предпринимательства получили в первом квартале этого года 60 льготных займов. Их выдал Московский областной фонд микрофинансирования, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Малый бизнес Подмосковья может получить заём до пяти миллионов рублей по ставке от 5% годовых на срок до трёх лет. Воспользоваться поддержкой могут субъекты МСП, юрлица и индивидуальные предприниматели.

«За первые три месяца этого года поддержкой фонда воспользовались 60 предпринимателей региона. Объём предоставленной поддержки составил 160,5 миллионов рублей. Самой востребованной программой стала программа «Производство». По ней выдано 16 займов на сумму 48,7 млн рублей», – уточнила Зиновьева.