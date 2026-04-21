На льготной земле в Мытищах расширят производство приборов учёта воды и тепла
Компания «ПроектСтройМонтаж» получила участок площадью около одного гектара под инвестиционный проект. Землю предоставили на льготных условиях – без проведения торгов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инвестор построит комплекс по изготовлению приборов учёта воды и тепла.
«Производство приборов учёта площадью 4500 квадратных метров появится в городском округе Мытищи. Инвестиции в проект составят 320 миллионов рублей. На предприятии создадут свыше 30 рабочих мест. Земельный участок компании предоставили в аренду без проведения торгов в кратчайшие сроки – всего за два месяца», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Подпись Автора 1По её словам, проектная мощность предприятия превысит 2000 единиц продукции в год. Реализация проекта рассчитана до конца 2032 года.
Как рассказали в ведомстве, на территории Мытищ инвестор уже запустил производство приборов учёта, теплосчётчиков и систем диспетчеризации. На предприятии работают свыше 600 сотрудников.
