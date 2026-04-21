Около половины фармацевтических компаний рейтинга Forbes имеют активы в Подмосковье

Несколько фармацевтических компаний из Московской области вошли в рейтинг лучших производителей лекарственных препаратов по версии Forbes по итогам 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В топ рейтинга попали ГК «Рус Биофарм», «Валента Фармацевтика», «Биннофарм Групп» «Канонфарма продакшн», «Р-Фарм», «Герофарм» и другие компании.



Рейтинг составлен на основе комплексной оценки деятельности предприятий по пяти ключевым критериям. Среди них – доля локализации продукции, объём продаж, динамика выручки, количество брендов находящихся в обращении лекарств и число разрешений на проведение клинических исследований за последние три года.

«Включение подмосковных предприятий в авторитетный рейтинг говорит о высокой конкурентоспособности региональной фармацевтической отрасли, устойчивом росте компаний и их вкладе в развитие отечественного производства лекарственных средств», – отметили в ведомстве.