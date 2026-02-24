600 000 школьников и студентов Подмосковья отметили День защитника
В Подмосковье более 600 000 школьников, студентов, родителей и педагогов приняли участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Советники директоров по воспитанию вместе с учениками школ и колледжей провели настольную игру «Защитник». Во время игры ребята узнали о работе тыла, о вкладе работников образования и деятелей искусства в годы Великой Отечественной войны.
Проект «Навигаторы детства» вместе с «Движением Первых» организовал встречи в рамках акции «Наши защитники Отечества». Школьники и студенты пообщались с родителями-ветеранами, участниками специальной военной операции и теми, кто служил в армии. Ребята сделали для гостей памятные обереги и сувениры, связанные с семейными традициями.
Совместно с Российским обществом «Знание» участники проекта провели лекции «Кто такие герои?». На встречах детям объяснили, что герои живут рядом и каждый день совершают смелые и добрые поступки.
Школьники и студенты также разобрали темы цифровой безопасности. Они изучили полезные материалы и затем сами провели занятия для одноклассников и однокурсников.
Команда проекта «Навигаторы детства» вместе с Героями России, директором профильного департамента Минпросвещения Игорем Юргиным и председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым организовала интеллектуальную игру о героических подвигах нашего народа.
Проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения России.
