600 спортсменов собрали крупные соревнования по косики карате-до в Раменском

26 ноября 2025, 18:07

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском на базе спорткомплекса «Борисоглебский» состоялись чемпионат и первенство России по косики карате-до. На татами собрались представители 23 регионов нашей страны, а также Абхазии, Белоруссии и Азербайджана.





Соревнования объединили юношей и девушек от 12 лет и старше.

«В боях участвовали порядка 600 спортсменов. Это достаточно крупный турнир для нашей группы дисциплин. Хотелось бы пожелать спортсменам ярких побед и отсутствия травм. И пусть победит сильнейший», – сказал директор Федерации косики карате-до России Леонид Крюков.