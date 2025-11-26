600 спортсменов собрали крупные соревнования по косики карате-до в Раменском
В Раменском на базе спорткомплекса «Борисоглебский» состоялись чемпионат и первенство России по косики карате-до. На татами собрались представители 23 регионов нашей страны, а также Абхазии, Белоруссии и Азербайджана.
Соревнования объединили юношей и девушек от 12 лет и старше.
«В боях участвовали порядка 600 спортсменов. Это достаточно крупный турнир для нашей группы дисциплин. Хотелось бы пожелать спортсменам ярких побед и отсутствия травм. И пусть победит сильнейший», – сказал директор Федерации косики карате-до России Леонид Крюков.
«Косики карате-до» в переводе с японского языка означает «жёсткое карате». Это стиль боевых искусств, сочетающий классические традиции и современные тенденции – такие, как например, защитная экипировка.
Участники грандиозного спортивного праздника отметили, что карате – главная защита в их жизни, а такого рода мероприятия служат ключом к развитию.