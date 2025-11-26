В Гжели появилось три модернизированных площадки для сбора отходов
В территориальном управлении «Гжель» в этом году обустроили три модернизированные контейнерные площадки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Модернизация площадок необходима для предотвращения образования стихийных свалок. Новые площадки соответствуют современным стандартам: на них увеличено количество контейнеров, предусмотрено место для крупногабаритных отходов.
«Площадки оборудованы контейнерами разных цветов для раздельного сбора мусора. Синие баки предназначены для сухих отходов – пластика, стекла и макулатуры. В серые помещают смешанные отходы – средства гигиены, разные ёмкости и остатки пищи. Цветовая система упрощает сортировку и ускоряет переработку материалов», – пояснила директор ТУ «Гжель» Нина Ширенина.
Отходы, попавшие в соответствующие контейнеры, направляют на переработку, что положительно влияет на экологическую обстановку в регионе.
Как отметили в администрации, работы проводят в рамках нацпроекта «Экология» для обеспечения жителей Подмосковья инфраструктурой для сбора и утилизации отходов.