В Гжели появилось три модернизированных площадки для сбора отходов

26 ноября 2025, 17:35

Фото: Раменский медиацентр

В территориальном управлении «Гжель» в этом году обустроили три модернизированные контейнерные площадки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Модернизация площадок необходима для предотвращения образования стихийных свалок. Новые площадки соответствуют современным стандартам: на них увеличено количество контейнеров, предусмотрено место для крупногабаритных отходов.

«Площадки оборудованы контейнерами разных цветов для раздельного сбора мусора. Синие баки предназначены для сухих отходов – пластика, стекла и макулатуры. В серые помещают смешанные отходы – средства гигиены, разные ёмкости и остатки пищи. Цветовая система упрощает сортировку и ускоряет переработку материалов», – пояснила директор ТУ «Гжель» Нина Ширенина.

