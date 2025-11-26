В Раменской школе №21 прошёл мастер-класс по журналистике для юнармейцев

26 ноября 2025, 17:52

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Председатель Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья Елена Перетокина провела мастер-класс для учеников школы №21. Ребята прослушали вводную лекцию о формате интервью и задали вопросы о работе журналиста, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Начальник штаба местного отделения «Юнармии» Ирина Клещевская отметила, что в школе действует медиакласс и юнармейский отряд, поэтому проведение занятия стало логичным объединением двух направлений. Куратором медиакласса выступает Любовь Аутлева, а штаб «Юнармии» активно сотрудничает с Раменским медиацентром.



Старшеклассники, находящиеся в процессе выбора будущей профессии, с интересом включились в обсуждение. Многие признались, что рассматривают журналистику как возможное направление для дальнейшего развития. Ученица Раменской школы №21 Дарья подчеркнула, что лекция оказалась насыщенной и позволила узнать много нового о профессии.

«Было интересно слушать новое о профессии журналиста, которая потенциально мне может быть интересна. Приятно узнавать новую информацию от опытных людей, которые давно находятся в этой сфере. Эта беседа действительно насыщенная и полезная», — сказала она.